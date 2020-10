A Petlove, líder online do segmento pet no Brasil, e a DogHero, empresa de serviços para animais de estimação, anunciaram a fusão das suas operações. Segundo as empresas, a junção dos negócios deve capturar mais de R$ 100 milhões em sinergias. Isso porque a união reduz custos de aquisição de clientes e facilita o que os executivos chamam de "cross-sell", quando a venda de uma bandeira leva o cliente a comprar também da outra.

A expectativa é que o indicador LTV, que estima o lucro líquido da vida de um cliente dentro da empresa, suba 26%. Ou seja, as duas empresas juntas devem fazer os clientes gastarem mais no que se chama agora de "ecossistema Petlove". O segredo para isso está justamente na prestação de serviços. A Petlove vende produtos, mas há tempos investe no sistema de assinaturas de itens que têm compras recorrentes. Durante a pandemia, a companhia lançou ainda, depois da compra da VetSmart, o programa Arca de Noé, um marketplace para empresas do ramo.

Werther Santana/Estadão - 27/7/2016 O CEO da PetLove, Marcio Waldman, diz que no médio prazo não há intenção de entrada na Bolsa.

Com cerca de 2.500 parceiros nesse programa, entre veterinários, petshops, clínicas e hospitais, a Petlove arremata agora cerca de 25 mil prestadores de serviços da DogHero. Eles, em sua maioria, são cuidadores, passeadores e cuidadores autônomos cadastrados na plataforma. É nesse sentido que a companhia "marca território" e se diferencia dos grandes marketplaces que também vendem rações e acessórios para animais de estimação.

Mesmo com a força da fusão e das recentes aquisições da companhia, o CEO da Petlove, Marcio Waldman, não fala em abrir capital. "As empresas têm ido a mercado ou para buscar financiamento ou fazer a saída de investidores. Não é o caso do grupo PetLove no momento, com Vetus, VetSmart e DogHero. Estamos capitalizados pelos aportes que recebemos de Softbank e L. Catterton e nenhum dos nossos investidores quer sair do negócio agora. A médio e curto prazo, não há nenhuma tendência (de abertura de capital)", diz.

A DogHero não divulga seu faturamento, mas os números da Petlove ajudam a dar uma ideia de quanto a fusão e as recentes aquisições devem afetar as finanças da empresa. Segundo Waldman, sem a pandemia, a estimativa de faturamento da empresa era de R$ 440 milhões em 2020. A quarentena, porém, acabou afetando positivamente os números e a companhia deve fechar o ano com faturamento de R$ 540 milhões. Para o ano que vem, as contas estão entre R$ 850 milhões e R$ 900 milhões. "Ainda estamos calculando", diz Waldman.

Igor Pratis/DogHero - 9/1/2018 A marca DogHero será mantida e o CEO da operação será o cofundador da empresa, Fernando Gadotti (esq.); Eduardo Baer, também fundador, deve assumir como diretor de assinaturas da PetLove.

A marca DogHero será mantida e o CEO da operação será o cofundador da empresa, Fernando Gadotti. Eduardo Baer, também fundador, deve assumir como diretor de assinaturas da Petlove. O Conselho de Administração e governança da empresa continuam os mesmos. Na junção, a Petlove oferece cerca de 4 milhões de usuários de sua plataforma e a DogHero, 1,2 milhão. Estima-se que apenas 250 mil a 300 mil já sejam usuários das duas empresas.

"Somos muito analíticos e muito ligados a dados. Nosso NPS (índice que mede a satisfação dos clientes) é muito importante e motivo de orgulho para nós", diz Gadotti. Hoje, esse número gira em torno de 98% de satisfação, segundo a DogHero. Para eles, que têm proximidade com a Petlove desde 2014, não haveria outra concorrente com o mesmo olhar digital e proximidade de visão para buscar unir os negócios. As duas companhias têm, inclusive, investidores em comum.