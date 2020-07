Uma das principais marcas de carne vegetal – produto que imita a carne bovina, mas é 100% feito à base de plantas – dos EUA, a Beyond Meat desembarcou nesta semana no Brasil. Nos últimos dias, os produtos da empresa começaram a chegar à rede de supermercados premium St. Marché, em São Paulo.

Por enquanto, estão à venda quatro produtos da empresa: hambúrgueres, carne moída e dois tipos diferentes de 'sausage', espécie de linguiça que é tradicionalmente feita com carne bovina nos Estados Unidos.

Daniel Acker/Bloomberg Startup Beyond Meat vende diferentes tipos de carne vegetal

Os preços, no entanto, não são muito convidativos: com dois discos, somando 227 gramas, uma caixa de Hambúrguer Vegan custa R$ 65,90 no site oficial do St. Marché. Já a carne moída, que tem pouco menos de 500g em um pacote, sai por R$ 99,90.

É um preço bem caro, considerando que marcas brasileiras têm preços mais acessíveis: com o mesmo peso que o hambúrguer da Beyond Meat, a caixa com dois discos da Fazenda Futuro custa R$ 15,90. Já a carne moída da marca nacional, com 270 gramas, custa R$ 14,90. Isso acontece porque a Beyond Meat está importando seus produtos ao País.

Há cerca de um ano, a equipe do Link teve a oportunidade de experimentar um dos produtos da Beyond Meat – lembre como foi e veja o comparativo.











A marca também foi uma das primeiras empresas de carne vegetal a chegar à bolsa de valores. Em seus primeiros momentos, a empresa atraiu a atenção do mercado e viu forte valorização, mas hoje se encontra estável, avaliada na casa de US$ 8 bilhões.