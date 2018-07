Roadsec Amal Graafstra, o criador da loja norte-americana Dangerous Things

Amal Graafstra, um dos pioneiros do uso de biochips, estará no Brasil no próximo final de semana. Ele vem a São Paulo para participar do Roadsec, evento hacker que acontece no sábado, 11.

Além de falar sobre implantes de chips para os 5 mil participantes do evento, Graafstra também fará implantes durante o evento – para isso, será preciso pagar R$ 490. As vagas são limitadas a 200 pessoas, segundo a organização do evento.

Colocar um chip é algo bastante simples: quem já implantou um deles diz que o processo é semelhante a utilizar um piercing. Normalmente colocados sob a pele, no espaço entre o polegar e o indicador da mão, os tipos mais comuns de biochips têm o tamanho de um grão de arroz, em formato de cápsula – feita com vidro biodegradável para evitar rejeição.

Nos Estados Unidos, o preço de um chip (sem a implantação) costuma variar entre US$ 30 e US$ 80, dependendo da tecnologia de comunicação utilizada. Entre as possibilidades, estão a tradicional radiofrequência ou o mais moderno NFC – apelido para comunicação de campo próximo, protocolo usado por sistemas de pagamento móvel, como Apple Pay, ou pelo cartão de transporte Bilhete Único, de São Paulo.

Os modelos com NFC são considerados passivos – não precisam de energia para funcionar e só transmitem dados quando expostos a um leitor habilitado, como um smartphone.

Além de Graafstra, o Roadsec também terá uma programação com competições de invasão de sistemas, feiras de recrutamentos e palestras. Outro destaque do evento são os shows de bandas como Raimundos e Matanza.

Serviço

Roadsec

Quando: 11 de novembro, das 9h às 5h

Onde: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, na Barra Funda

Ingressos: de R$ 80 a R$ 240