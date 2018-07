Pizza Hut Tênis inteligente pedirá pizza para clientes da Pizza Hut

A Pizza Hut vai vender tênis inteligentes capazes de pedir pizza e pausar um programa de televisão quando a refeição chegar. Chamada de Pie Tops II, o modelo terá 50 pares disponíveis para venda, que serão feitos sob encomenda dos clientes interessados.

A empresa não explicou detalhes de como funcionará a tecnologia, mas adiantou que para pedir uma pizza será preciso apenas clicar em um botão localizado no pé direito do tênis. Depois disso, o sapato se conecta ao smartphone do usuário, via Bluetooth, que concluirá a compra pelo aplicativo da Pizza Hut.

O modelo prevê ainda outro botão, dessa vez no pé esquerdo do par. Ele foi criado para o usuário pausar o programa de televisão e não perder trechos do programa quando tiver que levantar da poltrona para pegar a sua pizza.

Apesar de servirem a um propósito de marketing, a Pizza Hut afirma que os tênis funcionarão realmente. Os sapatos terão duas cores: vermelho e amarelo-trigo, ambos no estilo de tênis de basquete – a campanha está relacionada ao March Madness, evento que marca o final do campeonato universitário norte-americano de basquete. Os pares serão vendidos a partir do dia 19, mas os valores ainda não foram divulgados.

Essa é a segunda vez que a Pizza Hut lança um tênis inteligente. No ano passado, chegou ao mercado o Pie Tops I, que já permitia aos clientes pedirem pizza pelo sapato, mas de forma diferente. Após ser esgotado, o modelo chegou a ser vendido por US$ 1,250 mil (cerca de R$ 4.074 mil) pelo site de compras eBay.