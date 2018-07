Domino's O robô entrega pizza em uma bolsa térmica

Daqui alguns anos, quando você pedir pizza, não espere ouvir o barulho de uma moto chegando na porta de sua casa. No lugar, deve chegar um pequeno e simpático robô, sob seis pequenas rodas e com as falas programadas em sua memória. Esta é uma aposta da rede de pizzarias Domino's, que iniciará um programa de testes com a máquina de entregas na Alemanha e na Holanda ainda nos próximos meses.

Criado pela empresa Starship Technologies, o pequeno robô fará entregas em cidades alemãs e holandesas para clientes que morem a, no máximo, 1,6 quilômetro da pizzaria. Afinal, o ser robótico não é dos mais velozes: alcança apenas 6km/h, carregando uma carga de até 9 quilos. Além disso, a máquina, que se move sozinha, anda apenas em calçadas para não atrapalhar o trânsito pesado nas ruas dos países europeus.

“Com os nossos planos de crescimento ao longo dos próximos cinco a dez anos, simplesmente não teremos condutores suficientes para as entregas se não crescermos a nossa frota com iniciativas como esta”, disse o diretor executivo da Domino’s Pizza, Don Meij, por meio de comunicado.

De acordo com a Domino's, o robô irá transportar as pizzas em uma bolsa térmica e que pode ser acessada pelo próprio consumidor, que insere uma senha no compartimento.