A plataforma online de vendas de carros novos Karvi anunciou o início de sua operação no Brasil neste mês de março. A empresa argentina recebeu, recentemente, um aporte de US$ 3 milhões e promete ser um método diferenciado na hora de vender automóveis. A rodada foi dividida entre investimentos de capital semente e o fundo inglês Pelham Capital LTD.

A Karvi é totalmente voltada para a venda de carros novos, onde o cliente pode buscar no site por marca, modelo e versão do automóvel desejado. A partir disso, a empresa se encarrega de selecionar as ofertas das concessionárias mais próximas, repassando para o cliente informações como disponibilidade em estoque e preços finais.

Karvi Matías Fernandez Barrío, presidente executivo da Karvi

Para fazer um teste drive, por exemplo, o cliente tem à disposição um chat para acertar a data com as lojas. Os detalhes da compra também podem ser resolvidos pela internet.

Na chegada ao Brasil, a empresa argentina vai atender apenas a cidade de São Paulo. São mais de 180 concessionárias cadastradas na plataforma em parceria com a empresa Auto Avaliar, que oferece serviços de tecnologia para a compra online dos automóveis.

De acordo com o presidente executivo da Karvi, Matías Fernández Barrio, a previsão da empresa é que outras cidades também sejam incluídas na operação a partir do próximo semestre.