DIVULGAÇÃO

O app brasileiro Colab irá receber amanhã, 29, o prêmio de inovação tecnológica com maior impacto em 2015. O título será concedido pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com sede em Washington.

O funcionamento do aplicativo é muito simples. Ao entrar no sistema, a pessoa pode apontar problemas corriqueiros em sua cidade, propor novos projetos e avaliar serviços e instituições ligadas ao poder público. Após o processo, tudo é repassado para as prefeituras com o objetivo de gerar debate com o poder público.

ESTADÃO

Prefeituras que adotaram o Colab aprovam a ideia. “O app faz termos uma relação mais proveitosa com os cidadãos”, conta Luiz Caminha, secretário de comunicação da Prefeitura de Pelotas. “Alguns processos usados antes, como o de ouvidoria, são muito ultrapassados. Temos que mostrar que as prefeituras não são empilhadeiras de burocracia.”

Jonas Donizette, prefeito de Campinas, ressalta a necessidade de modernização. “Antes, as pessoas apenas reclamavam no Facebook. Agora elas conseguem interagir”, conta. “Aposto no futuro do Colab.”

Para Gustavo Maia, cofundador do Colab, o prêmio do BID era o que faltava para que a plataforma desse um passo maior. “Depois de chegarmos em 80 cidades brasileiras, este é o momento de expandirmos o Colab para outros países”, conta. “Com isso, iremos buscar soluções lá fora para problemas no Brasil.”