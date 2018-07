AFP Policial chinesa usa óculos com aplicativo de reconhecimento facial

Alguns policiais chineses começaram a testar novos óculos escuros com tecnologia de reconhecimento facial, que pode indicar suspeitos de cometer crimes em locais com grande circulação de pessoas, como estações de trem. Os testes, que lembram os episódios da série de TV Black Mirror, estão acontecendo na cidade de Zhengzhou em meio à correria para a preparação das celebrações do Ano-Novo chinês, que se iniciará em 16 de fevereiro.

Até o momento, de acordo com a imprensa local, sete suspeitos foram detidos por quatro policiais que estão usando a tecnologia de reconhecimento facial em tempo real utilizada nos óculos. Além disso, a polícia identificou 26 pessoas que estavam portando identidades falsas.

O sistema é parte dos esforços da China para criar uma grande plataforma de monitoramento de seus cidadãos, por meio de fotos, escaneamento de íris e de digitais, o que vai permitir que o governo possa manter o controle sobre a população.

Os óculos usados pela polícia chinesa possuem uma câmera conectada a um smartphone, que permite que os policiais tirem fotos de suspeitos e possam compará-las com um banco de dados da polícia. O aplicativo mostra nas lentes do acessório informações sobre os suspeitos, incluindo nome, etnia, gênero e endereço. Os policiais também tem acesso a informações sobre o histórico de acesso a internet.

Além do governo, as tecnologias de reconhecimento facial estão sendo usadas na China por uma variedade de estabelecimentos, que vão de academias de ginástica a bancos. Até mesmo a China Southern Airlines começará este ano a usar a tecnologia no lugar do cartão de embarque.

A tecnologia, porém, ainda é vista com preocupação por entidades de defesa da privacidade dos cidadãos, já que há um grande potencial de abuso por parte do poder público e de empresas.