Muito tem se falado sobre ESG e sua importância para os negócios. A sigla se tornou tema recorrente e aborda três aspectos pertinentes para os negócios.

A letra E diz respeito a questões Ambientais (Environmental). Neste pilar, tratamos de assuntos como emissões de gases, riscos de contaminação ambiental, como a empresa cuida da sua pegada de carbono, quais os impactos da cadeia de suprimentos até a gestão de água e resíduos.

O Social é o pilar da letra S: ao abordarmos a responsabilidade social da empresa, gosto de explicar este pilar como aquele a respeito de todas as pessoas com as quais a empresa impacta ou se relaciona. Por este motivo, este pilar inclui comunidade, diversidade, saúde, segurança no local de trabalho, segurança dos dados e até a cultura organizacional.

Por fim, a letra G representa à Governança: refere-se à gestão da empresa e como suas práticas e políticas levam à tomada de decisão.

Tudo parece lindo, mas porque ESG é importante para o seu negócio?

DIDA SAMPAIO/AE Descubra a importância do ESG para os negócios e como ele é importante para evitar impactos na natureza

A empresa Morningstar mostra que no longo prazo (3, 5 e 10 anos), na média, as carteiras de investimento “sustentáveis” rendem acima do que as carteiras tradicionais.

Pelas informações, até 80% dos fundos de investimento com esse foco tem performance superior aos tradicionais.

O relatório ainda aponta que esses negócios entregam para o investidor o que ele procura em momentos de elevada incerteza: a segurança de que o negócio investindo possui práticas saudáveis, sustentáveis e seguras.

Se queremos construir empresas mais responsáveis e duradouras é importante termos em mente o impacto dos negócios no mundo. E o ESG se torna instrumento importante para, pois entrega valor e segurança para os investidores, stakeholders, colaboradores, comunidade e todo o ecossistema.

Outro elemento que corrobora a afirmação é a Ambição 2030 do Pacto Global. É uma iniciativa vinculada à ONU que convida as empresas a terem suas práticas mais sustentáveis e a combaterem os problemas da sociedade. A iniciativa traz projetos nas frentes de energia, clima, alimentos, agricultura, direitos humanos, trabalho, água, saneamento básico e combate à corrupção

E olhando para o dia a dia do seu negócio? Independentemente do porte da empresa é necessário aprender, discutir, se organizar e aplicar as estratégias ESG.

Como estão as práticas de ESG? Com qual construção de futuro o seu negócio está comprometido?