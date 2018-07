Leia mais Empreendedores contam como recomeçar após fim de startups

Não é de hoje que ouvimos que o Brasil sofre com a baixíssima competitividade de nossas empresas e indústrias. O que vemos é um quadro crônico de ineficiência. As razões são inúmeras e passam por questões históricas, educacionais, regulatórias, econômicas e culturais. Seria loucura atacar com profundidade qualquer uma delas aqui. Mas vamos falar sobre como a tecnologia pode ser usada para aumentar a eficiência na nossa vida e nos negócios.

Nos últimos anos, o Brasil viveu uma de suas piores crises. Trabalhando como investidor tive a oportunidade de perceber que boa parte das startups passaram praticamente ilesas pela crise e fizeram isto imprimindo um ritmo fortíssimo de crescimento. São empresas que, apesar da crise, cresceram 50%, 100% ou até mais de 200% ao ano. Claro, os louros devem ir para estes incríveis empreendedores e suas equipes. Mas vamos olhar um pouco para como eles conseguem isto. O que é que fazem diferente?

Numa startup não existe espaço para desperdício e perda de tempo. Seus recursos são sempre escassos e devem ser usados da melhor maneira possível, pois isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Assim, os empreendedores não pensam duas vezes em fazer com que cada atividade feita pela empresa seja feita da maneira mais eficiente possível. É onde a tecnologia faz diferença.

Não estou falando apenas de startups em que o negócio é tecnologia ou de suas áreas de P&D onde tecnologia é a matéria-prima. Estou falando de tudo que acontece dentro da empresa para que ela funcione bem. Marketing, vendas, relacionamento com cliente, comunicação, finanças, operações, recursos humanos, jurídico, etc.

Em cada uma destas áreas existem uma infinidade de tarefas e processos que devem ser executados todos os dias. Seja responder a uma reclamação de um cliente, receber um novo colaborador, ou elaborar a minuta de um contrato com um cliente novo. Tudo isto é encarado como algo que precisa ser feito de maneira eficiente e livre de erros. Um dos caminhos é encontrar e usar as tecnologias que estejam disponíveis para ajudar. Mas o melhor ainda está por vir.

Estas tecnologias já existem e estão disponíveis para serem usadas hoje. Milhares, literalmente, de outras startups estão desenvolvendo estas soluções que atacam os mais diferentes problemas de qualquer empresas. Qualquer empresa, independentemente de porte ou afinidade com tecnologia, pode começar a usar estes serviços e a deixar suas operações mais eficientes.

Fazer isso é simples. Toda vez que olhar para uma atividade na sua empresa, se pergunte: Como uma startup faria isso? Pronto! Agora é olhar para fora em busca da tecnologia que pode ajudar.

É SÓCIO DO FUNDO REDPOINT EVENTURES