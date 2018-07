Reuters Táxi da nuTonomy terá motorista apenas por segurança; por enquanto, corridas teste em Singapura serão gratuitas

O primeiro táxi sem motorista do mundo começou a rodar nesta quinta-feira, 25, em um teste público pelas ruas de Singapura, capital do País de mesmo nome. Desenvolvido por uma empresa chamada nuTonomy, o serviço estará disponível apenas para um público selecionado pela companhia.

Por enquanto, as corridas no táxi "robô" serão gratuitas, mas o plano da empresa é de conseguir lançar o serviço comercialmente em total potencial em 2018.

"Esse é o momento da história em que vamos mudar como as cidades serão construídas e como olhamos para os nossos arredores", disse Doug Parker, executivo da nuTonomy.

O teste será realizado com o i-MiEv, veículo elétrico da Mitsubishi, com um engenheiro sentado à frente do volante do táxi para controlar o sistema caso seja necessário. Os testes públicos começam depois de uma fase extensa de testes privados realizada pela empresa desde abril.

Parker, cuja empresa têm uma parceria com o governo local no projeto, diz que espera ter 100 táxis do tipo funcionando comercialmente na cidade-Estado do sudoeste asiático até 2018.

Competição. A nuTonomy, no entanto, é apenas uma das muitas empresas na corrida para lançar veículos autônomos, com fabricantes e empresas de tecnologia lançando suas próprias alianças. A fabricante de carros sueca Volvo fez, na semana passada, uma parceria de US$ 300 milhões com o Uber para criar um veículo autônomo. O app de transportes de Travis Kalanick anunciou ainda que vai testar um serviço semelhante ao do nuTonomy na cidade americana de Pittsburgh a partir de setembro.

Uma startup israelense, a Mobileye NV, desenvolve um veículo com a fabricante de autopeças Delphi e planeja lançá-lo no mercado em 2019. Já a Ford Motors disse que deve lançar seu carro sem motorista em 2021.