Steve Parsons/AFP Harry deve participar de decisões em relação a estratégias de produtos e contribuições de caridade

Depois de deixar suas funções na família real britânica, o príncipe Harry agora tem um novo emprego: ele vai atuar como executivo em uma startup do Vale do Silício, nos Estados Unidos. A informação é do Wall Street Journal.

Mais especificamente, Harry será diretor de impacto da BetterUp, uma empresa que oferece serviços de treinamento e saúde mental para clientes. Nessa posição, o príncipe deve participar de decisões em relação a estratégias de produtos e contribuições de caridade, além de defender publicamente tópicos relacionados à saúde mental.

“Pretendo ajudar a criar impacto na vida das pessoas”, disse o príncipe Harry em uma resposta por e-mail ao Wall Street Journal. “O ‘coaching’ proativo oferece possibilidades infinitas para o desenvolvimento pessoal, maior consciência e uma vida melhor em todas as direções.”

Alexi Robichaux, presidente executivo da BetterUp, disse que o cargo de diretor de impacto é “um papel significativo e substancial” dentro da empresa. Ele disse que foi apresentado ao Príncipe Harry por meio de um amigo em comum.

Ainda não há informações sobre o salário de Harry e nem detalhes do contrato de trabalho. Por enquanto, sabe-se ele não terá subordinados diretos. Segundo Robichaux, o príncipe frequentará a sede da empresa na cidade de São Francisco quando for seguro.