Mal acabou o ano de 2019 e já surgiu o primeiro unicórnio de 2020: a startup Loft, de compra e venda de imóveis. Com apenas 16 meses de operação, a empresa já alcançou o valor de US$ 1 bilhão, após receber uma rodada de aportes de US$ 175 milhões, liderada pelos fundos Andreessen Horowitz, Fifth Wall Ventures e Vulcan Capital. Com a Loft, o Brasil já soma 11 unicórnios promissores, em uma sequência desde 2018. Com atuação só em São Paulo, o próximo passo da Loft é expandir o negócio para outras capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Ainda neste semestre, a empresa também começará sua internacionalização no México.

Mas essa expansão tem outros motivos além da busca por receita e clientes. Loggi e Gympass, que também são unicórnios, já se internacionalizam. A Loggi abriu um escritório e 100 vagas de emprego em Lisboa. A Gympass investe num escritório de inteligência artificial (IA) nos EUA e comprou uma startup em Portugal, a Flaner. Um dos principais motivos se chama “apagão” de mão de obra.

Tiago Queiroz/Estadão Florian Hagenbuch e Mate Pencz, fundadores da Loft; startup se tornou o novo unicórnio brasileiro

Segundo pesquisa da Brasscom, estima-se que, até 2024, o segmento de TI tenha um déficit de 290 mil profissionais. Uma pesquisa anual do Linkedin, divulgada no final de 2019, listou as 15 profissões com as maiores taxas de contratação nos últimos meses. Doze são da área de Tecnologia. A primeira posição do ranking, por exemplo, é ocupada pelo cargo de Especialista em IA, e exige conhecimentos avançados em aprendizado da máquina. Segundo dados da revista Forbes, essa profissão teve crescimento de 74% em postos de trabalho desde 2017, só nos EUA.

Com o avanço de tecnologias emergentes, como IA, IoT (internet das coisas), aprendizado de máquina e blockchain, novas profissões estão surgindo e outras estão sumindo do mercado. O mercado de trabalho está passando por profundas transformações. É um tema que precisamos discutir para avançar de forma sustentável.

E quais as perspectivas para 2020 e próximos anos? Segundo um relatório da CB Insights, temas como seguranca cibernética, criptografia quãntica, energia nuclear, mercado de dados DNA e captadores de carbono estão no topo das tendências para startups nos próximos anos. Mas é importante lembrar que além da técnica, os novos profissionais precisam ter competências sociais diferenciadas e visão estratégica.

É chegado o momento de entrarmos num segundo ciclo virtuoso de consolidação. É preciso nos concentrar em educação de base, capacitação de novas habilidades e melhoras no ambiente de negócios no País. Com isso, as startups conseguirão inovar em um cenário mais propício e teremos resultados mais favoráveis. Esse é o caminho para cultivarmos um celeiro de unicórnios e talentos no País.

É INVESTIDORA ANJO E PRESIDENTE DA BOUTIQUE DE INVESTIMENTOS G2 CAPITAL