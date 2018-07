Divulgação Gabriel Braga e André Penha, fundadores da startup Quinto Andar

A startup Quinto Andar, que opera uma plataforma para alugar imóveis de forma totalmente digital, anunciou que vai permitir que os interessados em alugar imóveis avaliem os corretores que os atenderem.

O recurso vai funcionar da mesma forma que no aplicativo de carona paga Uber: após o término da visita, a pessoa poderá atribuir uma nota entre uma e cinco estrelas, levando em conta a pontualidade do corretor, o conhecimento sobre o imóvel e a região e se o atendimento foi gentil. As informações serão registradas de forma anônima no aplicativo.

“A partir das notas, podemos pedir para o corretor melhorar”, diz André Penha, diretor de tecnologia da Quinto Andar. “Se ele não melhorar, podemos descadastrá-lo do aplicativo.”

Atualmente, mais de 80 corretores de imóveis estão cadastrados na plataforma da startup. O site e o aplicativo Quinto Andar estão disponíveis em três cidades – São Paulo (centro, zona leste e zona norte), São Caetano do Sul e Campinas, no interior do estado.

A empresa planeja expandir o serviço para outros bairros da cidade de São Paulo e para cidades, como Santo André e São Bernardo do Campo até o final do ano.