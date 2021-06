Menos de um mês depois de receber um cheque de US$ 300 milhões, o QuintoAndar já tem um novo destino para sua operação – e, desta vez, o mapa vai além das capitais. A startup, especializada em aluguel e venda de imóveis, revelou com exclusividade ao Estadão que está expandindo seu serviço de aluguel para sete cidades do interior de São Paulo: Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Cotia, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Mauá.

O QuintoAndar atua hoje em 40 cidades brasileiras – no Estado de São Paulo, até então, eram 14. Neste ano, a empresa também abriu novas operações em Recife, Salvador e Vitória.

Segundo Thiago Tourinho, diretor de operações do QuintoAndar, levar o serviço da startup para o interior era um caminho natural, mas que teve de esperar seu momento certo. “Chegamos em um patamar de evolução no negócio em que já ocupamos um espaço relevante de fatia de mercado nas cidades onde atuamos”, diz o executivo. “Se fizéssemos essa expansão no começo, poderia ser um risco de qualidade. Mas, agora, nosso nível de tecnologia nos permite abrir novas operações com um nível de esforço menor”.

QuintoAndar Thiago Tourinho, diretor de operações do QuintoAndar

Tourinho afirma que a tecnologia consegue agilizar, por exemplo, o processo de cadastro e acompanhamento de fotógrafos, corretores e vistoriadores – em cada cidade, a startup tem equipes cadastradas nessas áreas. “Os fotógrafos e os corretores têm um aplicativo específico para acompanhar os indicadores e a remuneração. Tudo isso ajuda a escalar a operação sem necessariamente contratar uma equipe gigantesca focada em uma região só”, diz.

Além disso, o QuintoAndar afirma que atingiu um reconhecimento de marca que abre portas para essas novas cidades – a empresa acredita que já é bastante conhecida no interior de São Paulo, já que muitos moradores dessas cidades frequentam a capital. Nos últimos meses, a startup tem avançado para a publicidade offline investindo também em propagandas na televisão e nas ruas.

Ainda não há planos de lançamento do serviço de compra e venda de imóveis no interior de SP – esse segmento do QuintoAndar por enquanto está disponível apenas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Crescimento ‘turbo’

O QuintoAndar está investindo ao mesmo tempo em expansão nacional e internacional. O investimento anunciado pela empresa no mês passado vai ser usado tanto para contratação e tecnologia quanto para iniciar operações no México.

Segundo especialistas, é uma estratégia agressiva – inclusive, o anúncio do México pareceu inicialmente um sinal de que o QuintoAndar poderia focar apenas em grandes cidades. Agora isso mudou.

“Fez sentido o QuintoAndar começar pelas capitais em que há mais estrutura, até de corretores. Depois, em um segundo momento, cidades como São José dos Campos e Ribeirão Preto passam a ser boas oportunidades, já que são tão grandes quanto algumas capitais”, afirma Gilberto Sarfati, professor de inovação da Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Mas não deixa de ser um grande desafio sustentar ao mesmo tempo uma expansão local e internacional. Pode custar o foco da operação”.

Para Tourinho, o plano é viável. “Essa expansão pelo Brasil já estava no radar há um tempo e adiamos por conta da pandemia. A ideia é atuar com muito foco por aqui, mas também aproveitando as oportunidades além do País. Não é uma escolha de uma coisa ou outra. Acreditamos que é muito importante operar iniciativas relevantes em paralelo”, afirma.

O mercado de “proptechs” (startups do ramo imobiliário) está bastante aquecido no Brasil. Segundo a empresa de inovação Distrito, o setor levantou US$ 845 milhões em 13 rodadas de investimento neste ano. O maior cheque foi da Loft, que realiza de compra, reforma e venda de imóveis: a startup fechou um aporte de US$ 525 milhões em abril e atingiu valor de mercado de US$ 2,9 bilhões.