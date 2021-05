O QuintoAndar anuncia nesta terça-feira, 18, uma nova modalidade de corretor com o objetivo de “fisgar” os proprietários que estão fora da plataforma. Chamados de “consultores imobiliários”, esses profissionais auxiliarão usuários que têm dificuldades com ferramentas digitais no dia a dia e farão a captação desses novos clientes, que hoje estão desconectados.

Ao trazer a pessoa “offline” para dentro da plataforma, o objetivo do QuintoAndar é aumentar a oferta de imóveis na plataforma. Ao mesmo tempo, a novidade permite que esses profissionais tenham mais uma atividade em que atuar, desembolsando até R$ 650 para cada novo imóvel cadastrado na plataforma ou por contrato de aluguel fechado. Já a startup, um dos unicórnios brasileiros, com avaliação superior a US$ 1 bilhão, ganha ao ampliar o porte da própria plataforma.

“Essa novidade é um ganha-ganha para todos: para o corretor, o proprietário, o inquilino e o QuintoAndar”, explica ao Estadão Denis Caldeira, vice-presidente de vendas e experiência do cliente no QuintoAndar.

O consultor imobiliário poderá atuar em duas frentes: na captação de novos clientes, ao publicar os imóveis de novos proprietários na plataforma; e na negociação e fechamento de contratos de aluguéis, em que ajuda o proprietário com dúvidas que possam surgir. Profissionais interessados poderão atuar nas duas áreas simultaneamente ou somente na negociação, pela qual ganham uma comissão de 50% do valor final do primeiro mês de aluguel, afirma Caldeira.

QuintoAndar/Divulgação QuintoAndar quer trazer o usuário desconectado para dentro da plataforma

“Essa nova modalidade faz com que o corretor não seja só um visitador de imóveis, mas também traga essa empatia e conexão com o proprietário para entender quais suas necessidades. Essa figura traz expertise e cria relacionamento”, afirma Caldeira. A expectativa é que, em alguns casos, esse novo consultor possa inclusive dizer para o proprietário se o valor do aluguel está acima ou abaixo do mercado, por exemplo.

Sinergia

A modalidade reforça a parceria do QuintoAndar com profissionais do ramo imobiliário. “O corretor é também nosso cliente porque ele não tem obrigação de trabalhar conosco”, explica o vice-presidente, que trabalhou no Facebook Brasil nos últimos sete anos e se juntou ao time da startup no final de novembro do ano passado. “Esse profissional faz parte do nosso ecossistema porque, nesse caminho em busca de empatia, a tecnologia é uma facilitadora dessas relações entre duas pessoas.”

A modalidade vinha sido testada desde janeiro em projetos-piloto e só agora passa a entrar em vigor nas capitais onde o QuintoAndar atua (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador e Vitória). Para atuar como consultor imobiliário, o profissional deve ter registro válido e vigente do CRECI de sua região.