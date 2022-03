A startup brasileira QuintoAndar, conhecida por fazer a intermediação entre inquilinos e proprietários de imóveis, está dando mais um passo para se tornar um ecossistema de serviços de moradia. A empresa anuncia nesta quinta-feira, 3, a compra do aplicativo para condomínios Noknox, que conecta síndicos, moradores, porteiros e prestadores de serviços, substituindo interfones e cartazes de elevadores. O valor da aquisição não foi divulgado.

Fundada em 2018, a Noknox tem uma base de cerca de 34 mil usuários cadastrados e aproximadamente 100 mil unidades habitacionais. Pelo app da startup, é possível cadastrar correspondências e encomendas, controlar o acesso de visitantes, fazer comunicados, reservar espaços do condomínio e registrar ocorrências.

“O QuintoAndar já é referência em transação dos imóveis. Agora, também queremos fazer parte da moradia das pessoas. Os condomínios ainda estão na década de 1990: até hoje os moradores conversam com os porteiros por interfones com fio”, afirma André Penha, cofundador do QuintoAndar, em entrevista ao Estadão.

QuintoAndar Gabriel Braga (esq.) e André Penha (dir.), fundadores do QuintoAndar

A plataforma da Noknox será integrada ao SíndicoNet, empresa adquirida em 2020 pelo QuintoAndar que oferece conteúdos, treinamentos e serviços para síndicos. Se o síndico tiver acesso ao SíndicoNet, o prédio ganhará 18 meses gratuitos de acesso ao Noknox – a versão premium do app custa atualmente R$ 3 mensais por apartamento.

O CoteiBem, marketplace do SíndicoNet em que o síndico consegue contratar serviços relacionados ao condomínio, também será disponibilizado no app da Noknox – pela plataforma, os condôminos poderão solicitar consertos de encanamento, pinturas, entre outras tarefas.

As operações das duas empresas continuarão independentes. A Noknox tem hoje nove funcionários – Joaquim Venancio, atual presidente executivo da startup, continuará no cargo. Segundo Penha, a ideia é que o QuintoAndar use sua equipe de tecnologia para impulsionar o app de condomínios. “O capital que vamos investir no crescimento da plataforma será maior do que o valor da aquisição em si”, diz.

Modo turbo

Depois de atingir a avaliação de US$ 5,1 bilhões em rodada de investimento captada no ano passado, o QuintoAndar não tirou os pés do acelerador. Hoje, a startup mantém ao mesmo tempo expansão geográfica e crescimento no portfólio de produtos – nesse sentido, a maior tacada da empresa aconteceu em dezembro, com a aquisição da Navent, multinacional argentina que detém portais de classificados em seis países da América Latina.

Penha reconhece que a expansão acelerada traz riscos, como perder o foco, mas afirma que o QuintoAndar está organizado para segurar as pontas.

“Estamos dividindo a bola. Temos uma equipe gigante focada em expandir o negócio principal e uma equipe menor que está pensando nessa nova área de condomínios”, diz. “Mas os serviços de aluguel e compra e venda continuam sendo nossa prioridade. Estamos inclusive fortalecendo parcerias com imobiliárias para ampliar esse segmento de transações”.