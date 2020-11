A startup de aluguel e compra de residências QuintoAndar anunciou nesta segunda-feira, 9, a compra da empresa SíndicoNet, especializada em conteúdos e serviços para condomínios e síndicos. O valor da aquisição não foi revelado.

A operação das duas empresas continuará independente. Com a aquisição, o QuintoAndar pretende ampliar sua presença em segmentos que impactam diretamente a experiência das pessoas com moradia.

QuintoAndar Escritório do Quinto Andar em SP, antes da pandemia

A parceria com o QuintoAndar permitirá ao SíndicoNet acelerar sua expansão e ampliar sua oferta de serviços para condomínios. “Vamos absorver e trocar muito conhecimento e experiências com o QuintoAndar”, disse Júlio Paim, presidente executivo do SíndicoNet, em comunicado. “A ideia é canalizar isso na evolução do nosso produto e no que a gente oferece aos nossos clientes”.

Paim, ao lado dos cofundadores Marjorie Albuquerque e André Agostinho continuarão à frente do SíndicoNet.