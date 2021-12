Depois de crescer como a ponte digital entre inquilinos e proprietários de imóveis, o QuintoAndar agora avança em atender imobiliárias tradicionais com serviços tecnológicos. A empresa anuncia nesta quarta-feira, 8, a compra da startup catarinense Velo, que oferece opções de fiança digital para imobiliárias – o valor do acordo não foi revelado.

Atualmente, o QuintoAndar já oferece a opção de fiança digital em seu aplicativo – com a aquisição, o plano é expandir essa oferta para imobiliárias. Fundada em 2019 em Blumenau por Alberto Stein, Bruno von Hertwig, Anderson Felício e Paulo Cantoli, a Velo cresceu cinco vezes em faturamento no último ano, segundo a empresa – ao todo, a startup tem hoje 1,1 mil imobiliárias parceiras.

QuintoAndar QuintoAndar investe em diversificação de serviços

"Ficamos muito entusiasmados com a estratégia clara que o QuintoAndar tem para potencializar o crescimento das imobiliárias. A complementaridade da nossa experiência vivenciando o dia a dia das imobiliárias parceiras com a expertise deles vão permitir fazer o que sempre imaginamos em uma escala muito maior: simplificar e facilitar os processos e transações para todos os elos da cadeia de moradia”, disse, em comunicado, o cofundador e presidente executivo da Velo, Anderson Felício.

A aproximação do QuintoAndar com imobiliárias tradicionais não é nova. Em março, a startup comprou a imobiliária Casa Mineira, especializada em vendas de imóveis e com 38 anos de histórico no mercado imobiliário de todo o País. Em setembro, adquiriu a empresa de crédito imobiliário Atta, mirando uma rede de 113 franqueados que atende mais de 1500 imobiliárias no País.