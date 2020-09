A startup colombiana de delivery Rappi confirmou ao Estadão nesta sexta-feira, 25, que recebeu uma nova rodada de aportes avaliada em mais de US$ 300 milhões. Em comunicado enviado à reportagem,a empresa afirma que a rodada foi liderada pela empresa americana de investimentos T. Rowe Price.

Segundo apurou a reportagem com fontes do mercado, a rodada avalia a Rappi em torno de US$ 3,5 bilhões – em 2018, ao receber um aporte de US$ 1 bilhão liderado pelo SoftBank, a colombiana estava avaliada em torno de US$ 2,5 bilhões.

Marcos Brindicci/Reuters A Rappi foi fundada em 2015 na Colômbia

“Para nós é uma grande satisfação trabalhar com este time de investidores que confia no nosso modelo de crescimento e acredita na nossa região e no papel que desempenhamos, dinamizando o comércio local e contribuindo ativamente para a recuperação econômica da América Latina”, disse a empresa em comunicado.

A notícia de um novo aporte da Rappi já circulava no mercado há algumas semanas: em 18 de setembro, a empresa enviou um documento à Securities and Exchange Comission, dos EUA (instituição equivalente à Comissão de Valores Mobiliários brasileira) dizendo que pretendia arrecadar US$ 350 milhões em uma nova rodada de investimentos. No documento, a empresa afirma que já tinha conseguido captar parte da quantia pretendida, em torno de US$ 156 milhões.

No comunicado enviado à reportagem, a empresa também citou o cenário de pandemia, quando viu alta na demanda de seus serviços devido ao período de isolamento social em toda a América Latina. "Não há dúvida de que para nós, como para muitos outros, a covid-19 trouxe desafios sem precedentes", disse a startup. "Temos nos concentrado em garantir que nossas operações sejam capazes de atender a esse aumento adicional da demanda e, o mais importante, em garantir um nível mais alto de segurança".

Antes da pandemia, porém, a empresa passava por um período turbulento: em janeiro, demitiu 6% de seus funcionários – os cortes aconteceram num contexto de reestruturação global do grupo japonês SoftBank, que é investidor da Rappi e também de empresas que enfrentaram problemas ao longo de 2019, como o Uber e a firma de escritórios compartilhados WeWork.