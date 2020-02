Rappi vai entregar fantasias e bebidas pelo app no Carnaval

A startup criou uma aba especial no aplicativo para pedidos de carnaval; a Rappi também vai oferecer itens com sua marca, como camisetas e maiôs com as frases “Me pediu na Rappi? Cheguei!” e “Delivery de amor”

07/02/2020 | 15h08

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo