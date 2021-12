Desde o dia 10 deste mês, os moradores do condomínio Okinawa, em Paulínia, no interior de São Paulo, podem receber as compras que fazem pelo WhatsApp por meio de um carrinho-robô. A rede Enxuto já tem 20 lojas instaladas em condomínios de Campinas e região. Os estabelecimentos, chamados de Enxuto Aqui, representam 4% do faturamento da companhia, que tem seis supermercados espalhados por Campinas, Cosmópolis, Limeira, Piracicaba e Rio Claro e cerca de 1,5 mil funcionários.

Escolhido para inaugurar o projeto, o Condomínio Okinawa possui 700 casas e é o maior atendido pelo Enxuto até então. De acordo com Letícia Guilhermino, diretora de marketing da empresa, a previsão é de que nos próximos meses, após finalizados os testes, os carrinhos-robôs sejam instalados em mais dez condomínios atendidos pelas lojas Enxuto Aqui.

Enxuto Os sensores do carrinho são programados para parar o veículo em caso de obstáculos, inclusive os com movimento, como animais, pessoas e carros

Com capacidade para carregar até 35 quilos, o carrinho circula pelo condomínio de casas a uma velocidade de até 6km/h e é guiado por sensores que reconhecem o caminho e os endereços graças a um mapeamento prévio do condomínio. O carrinho é monitorado em tempo real pela empresa MyView e os sensores são programados para parar o veículo em caso de obstáculos, inclusive os com movimento, como animais, pessoas e carros, por exemplo.

No lançamento, o Enxuto está estampado com a marca Hellmann’s, da Unilever, que é a primeira indústria a apoiar o projeto.