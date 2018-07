Divulgação/Marathon Robotics

O mais novo entregador da Domino’s Pizza tem pouco menos de 1 metro e não precisa de gorjetas. Ele já entrega pizzas em Brisbane, na Austrália, a uma velocidade de 20 quilômetros por hora – e a empresa não pode esperar o que o futuro lhes reserva… com ajuda de robôs.

“Temos uma paixão sem restrições para levar além as fronteiras do que é possível com a entrega de uma pizza”, disse Michael Gillespie, diretor digital da Domino’s na Austrália. “Ao avançar, não é difícil acreditar que poderemos ter uma loja com alguns robôs fazendo entregas”.

A Domino’s começou a usar um robô chamado DRU (uma abreviação para Unidade Robótica da Domino’s, em inglês) para fazer suas entregas. Até o momento, a empresa só tem um DRU (que também pode ser chamado de Drew, como a atriz de ‘E.T.”), desenvolvido em parceria com a startup australiana Marathon Robotics.

O DRU anda por ciclovias e calçadas para achar as rotas mais eficientes e rápidas. Para Gillespie, a vantagem do robô conseguir superar congestionamentos é uma de suas vantagens – o DRU não é usado em estradas, e precisaria de aprovação legal para poder fazer isso.

“Precisamos trabalhar com o governo para mudar a regulação”, disse Gillespie. “Trabalhar com eles deve nos levar a um horizonte que as pessoas achavam que estaria no futuro distante”.

Testes. Gillespie conta que ficou extasiado com o resultado dos testes com o DRU em Brisbane: quem tinha uma pizza entregue pelo DRU fazia questão de sair de suas casas, encontrar o robô na calçada e até mesmo puxar um papo com ele. O DRU tem um compartimento que pode ser aberto, capaz de carregar o que a Domino’s descreve como um pedido padrão de pizza, entradas e drinks. Usando um motor elétrico, o DRU pode andar até 20 quilômetros, e mandar mensagens de texto para os consumidores ao avisar que está chegando.

Mas antes que os entregadores de pizza comecem a protestar, Gillespie avisa que não há planos de substituir outras formas de entrega pelo DRU nos próximos anos. Ele vê o robô como um complemento para suas entregas em carros e bicicletas. A ideia, segundo o diretor digital da Domino’s, é criar novos empregos para humanos para fazer a manutenção e até mesmo as cargas do DRU.

Para especialistas, a entrega de produtos com robôs é uma tendência do futuro, e um exemplo do poder de veículos autônomos, que podem assumir tamanhos e formas diferentes dos carros tradicionais. / TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS