Resultados Digitais RD Summit reuniu mais de 8 mil participantes em Florianópolis, Santa Catarina

A Resultados Digitais -- startup com sede em Florianópolis e escritórios em São Paulo, no México e Colômbia -- pretende contratar 40 funcionários por mês e chegar a 600 funcionários até o fim do ano. A empresa, que oferece um sistema de marketing digital para pequenas e médias empresas, não divulga seus resultados, mas o presidente executivo, Eric Santos, afirma que o faturamento cresceu 300% no ano passado e a companhia já tem 8 mil clientes.

De acordo com Santos, a startup ainda não opera no azul, mas está usando sua receita para investir no crescimento da empresa. Segundo ele, a meta para este ano é crescer 130%.

A companhia desenvolve o RD Station, um software que reúne tecnologias de automação de marketing, como e-mail marketing, gestão de contatos, mídias sociais, otimização de sites (SEO), além de inteligência de negócios. A empresa também promove o RD Summit, evento realizado entre 18 e 20 de outubro, que reuniu mais de 8 mil participantes no Centro de Convenções CentroSul, em Florianópolis.

Educação. Durante o evento, a startup lançou a RD University, um sistema para oferecer cursos e treinamentos sobre marketing digital. “Vamos continuar expandindo em conteúdo e nos eventos, mas seremos ainda mais agressivos em educação”, explica Santos. "Queremos fazer a diferença na preparação das pessoas." Como parte dos esforços em educação, a startup investiu R$ 10 milhões no RD Summit este ano.

O evento contou com a participação do Cubo, espaço de empreendedorismo do Itaú e do fundo de investimento Redpoint eVentures. Segundo Flávio Pripas, diretor geral do Cubo, o evento é uma oportunidade de replicar em Florianópolis, um dos polos em tecnologia do País, o trabalho de orientação e preparação de startups feito no espaço em São Paulo. "Tudo que a gente faz em São Paulo estamos fazendo aqui nesses três dias. Estamos fazendo conexões para gerar valor”, diz Pripas.

Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e sócio da Redpoint eVentures, um dos fundos de venture capital que fizeram aportes na Resultados Digitais, exemplifica como essas conexões são importantes para fomentar a criação de novas empresas. “No meu primeiro dia de faculdade eu não sabia o ônibus que eu tinha de pegar. Vi um japonês com uma camisa da Poli. Entrei no ônibus, sentei do lado dele e ele virou meu sócio no Buscapé”, contou ao Estado, durante o RD Summit.