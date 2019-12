Com um serviço de assinatura de academias e atividades físicas presente em mais de 25 países, a startup norte-americana ClassPass acaba de aterrissar no Brasil. Os planos já estão disponíveis em São Paulo e no Rio de Janeiro por preços a partir de R$ 100 – a mensalidade pode incluir opções de yoga, dança, musculação e até experiências como massagem e manicure.

A ClassPass oferece tanto planos para empresas quanto planos individuais. Trata-se de uma assinatura única que dá o direito de frequentar diversas academias. O serviço pode ser assinado por meio de um aplicativo, que mapeia as opções de atividades ao redor da região escolhida pelo usuário, e informa os horários de exercícios disponíveis. Os planos são flexíveis e é possível variar o tipo de atividade ao longo do mês.

Bruno Romani/Estadão A ClassPass também oferece opções como massagem e manicure

A empresa também possui uma tecnologia de inteligência artificial que ajuda no processo de descoberta e agendamento de aulas e atividades, com recomendações personalizadas de atividades de acordo com as preferências do usuário.

Em São Paulo, a ClassPass fechou parcerias com redes de atividades físicas como Pure Pilates, Action 360, Estúdio Integrado Mormaii Fitness, Ritual Gym, MyYoga e Ballet Fitness by Betina Dantas. No Rio de Janeiro, a startup vai trabalhar em conjunto com as academias Meu Mood, Iron Box, Puri Fitness, Ride Club, entre outras. No mundo, a Classpass tem mais de 30.000 estúdios e academias parceiras. Fundada em 2013, a ClassPass já levantou US$ 264 milhões em investimentos.

No Brasil, a empresa vai rivalizar com a Gympass, que é uma empresa com status de unicórnio – avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Só no mercado brasileiro, a Gympass tem parceria com 21 mil estabelecimentos, em 1.459 cidades – ao todo, o País possui cerca de 36 mil academias. O foco da operação da startup é a parceria com companhias, que oferecem o plano da empresa como como benefício a seus funcionários.