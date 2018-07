Boston Dynamics O robô humanoide Atlas, da Boston Dynamics, que teve nova versão anunciada nesta quinta-feira

A Boston Dynamics, empresa de robótica que pertenceu ao Google até este ano, lançou nesta semana uma atualização para o seu robô Atlas. Se antes era capaz de saltar e se erguer sozinho, atuando em ações de busca e salvamento, agora o Atlas é capaz de dar saltos mortais para trás. As façanhas foram demonstradas em um vídeo publicado no YouTube, sob o nome “What’s new, Atlas?” (“O que há de novo, Atlas?”).

No vídeo, que tem apenas 54 segundos, Atlas, criado em 2013, salta entre blocos de tamanhos diferentes, flexionando os ‘joelhos’, dá saltos em círculo e finalmente completa os movimentos com um mortal para trás, levantando os braços em posição semelhante à uma comemoração.

As acrobacias representam um grande avanço no desenvolvimento do robô, que até então apresentava problemas para permanecer em pé mesmo quando executava tarefas mais simples, como caminhadas. Por enquanto, o Atlas tem sido ‘treinado’ para desempenhar tarefas pouco complexas, como levantar objetos.

O Atlas está em sua terceira versão. Com peças feitas a partir de impressoras 3D, o robô perdeu mais de 300 kg desde sua última versão. A máquina possui visão estéreo e diversos sensores que permitem que ele manipule objetos e se desloque por terrenos acidentados.

O robô humanoide é desenvolvido com financiamento da agência de projetos avançados de defesa dos Estados Unidos, a DARPA. A empresa que desenvolve o robô, Boston Dynamics, foi comprada pela japonesa SoftBank em junho deste ano.

Veja o vídeo publicado pela Boston Dynamics na última quinta-feira: