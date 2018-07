REPRODUÇÃO

O futuro parece estar cada vez mais próximo. A Boston Dynamics — empresa de robótica comprada pelo Google há três anos — fez uma apresentação nesta quarta-feira, 24, da nova versão do robô Atlas, que possui aspectos físicos parecidos com o de uma pessoa comum. Agora, o robô consegue andar na neve sem dificuldades e até mesmo se levantar sozinho após ser derrubado.

Menor e mais leve que a versão anterior, o novo Atlas mede 1,75 metro e pesa 81 Kg — o outro Atlas tinha 1,83 m de altura e pesava cerca de 150 kg. O que mais chamou a atenção, no entanto, não foi a forma física de Atlas, mas sim as novas habilidades do robô.

A nova versão do robô está ainda mais próxima que a de um ser humano. O robô já consegue andar na neve sem dificuldades (até melhor do que muitos humanos), identifica objetos no chão e ainda consegue levantar sozinho após ser derrubado. Estas novas habilidades mostram que o Atlas, que funciona com baterias, já está disponível para cumprir a sua principal missão: entrar em ambientes hostis e com terreno perigoso.

Abaixo, é possível ver o vídeo no qual o robô realiza as atividades descritas acima: