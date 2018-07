Reuters

O correio da Alemanha, Deutsche Post, está testando robôs que podem ajudar carteiros a lidar com volumes crescentes de encomendas em suas jornadas de entregas, afirmou um diretor da companhia nesta quinta-feira, 7.

O volume de encomendas entregues pelo Deutsche Post na Alemanha tem crescido nos últimos anos. A explicação é que, apesar da queda no volume de cartas, os alemães tem comprado mais através da internet. Apesar do crescimento, a demanda gera problemas, por causa do tamanho maior dos itens que têm que ser entregues.

“Os robôs podem ser usados em entregas em um prazo de três a cinco anos”, afirmou Clemens Beckmann, diretor de inovação da divisão de encomendas e cartas do correio alemão. “A tecnologia para isso já existe”.

Os robôs, que se parecem com uma mesa sobre rodas na qual os produtos são colocados, podem seguir os carteiros, ajudando-os a transportar pacotes pesados. Se o carteiro para de andar, o robô para também e apenas retoma a atividade quando o carteiro voltar a andar.

O Deutsche Post já está conduzindo testes dos robôs em seus centros. A empresa também está considerando a ideia de usar robôs como pontos de retirada móvel de encomendas. Entretanto, isso ainda vai demorar pois exigiria novas regras sobre veículos autônomos. / REUTERS