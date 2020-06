A Scoo, startup de aluguel de patinetes e bicicletas, anunciou nesta segunda-feira, 22, que vai fortalecer a sua operação na cidade de São Paulo, para oferecer mais bicicletas durante a flexibilização da quarentena causada pelo coronavírus na região. O aluguel poderá ser feito em duas estações de metrô da capital: na Linha 4-Amarela e na Linha 5-Lilás.

Segundo a Scoo, nos dois pontos de aluguel, haverá funcionários para orientar o uso dos veículos de acordo com as normas sanitárias e para higienizá-los depois do uso, antes de um novo usuário. “Investimos em materiais e produtos de limpeza, além de muita orientação para as nossas equipes que estarão diretamente em contato com as bicicletas e patinetes.” comenta Denis Lopardo, presidente da Scoo.

Scoo/Divulgação A empresa informou que a expansão no serviço corresponde a parte da frota planejada para todo o ano

Desde o começo da pandemia, a startup tem balanceado o número de bicicletas nas ruas. Em comunicado, a Scoo informou que, com a retomada, decidiu "expandir grande parte da frota planejada para todo o ano". Em ação também durante o período, a empresa continua oferecendo descontos para profissionais da saúde: viagens gratuitas de até 15 minutos em São Paulo durante a quarentena na cidade — será cobrado R$ 0,45 por minuto caso a viagem extrapole o período de gratuidade.