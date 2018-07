Evnts Equipe da Evnts teve de se concentrar em SP

Maior cidade do Triângulo Mineiro e segunda maior de Minas Gerais em número de startups, de acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Uberlândia fica a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte, e próxima de cidades do interior paulista, como Ribeirão Preto. Hoje, o município de mais de 600 mil habitantes dá passos para fortalecer seu ecossistema de startups, sem precisar orbitar ao redor de Belo Horizonte ou São Paulo.

“Queremos ser uma cidade pertinente para quem quiser abrir uma empresa digital”, afirma Gustavo Maierá, diretor de inovação da prefeitura de Uberlândia.

Condições para isso existem: há universidades federais na região e uma do Grupo Algar, que atua em telecomunicações e TI. Além disso, o custo de vida mais baixo e a localização, entre Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Goiânia, também são atrativos – Uberlândia já foi conhecida como a “capital da logística”.

O primeiro passo dado pela prefeitura foi um censo de inovação na cidade para descobrir a vocação das empresas locais. “Houve poucas conclusões: está tudo misturado, tem startups de agronegócio, software, gestão empresarial”, diz Maierá. Além disso, o estudo também levantou as dificuldades das startups – e como evitar que elas tenham de deixar Uberlândia.

Foi o que quase aconteceu com a Evnts, startup fundada em 2015 que automatiza reservas de hotéis para quem comparece a eventos de grande porte, como Rock in Rio e Brasil Game Show. Hoje, a em presa tem 21 funcionários, mas apenas três deles, da área de tecnologia, ficam em Uberlândia. “O comercial e o marketing precisam ficar em São Paulo, por conta dos clientes”, diz Alexandre Rodrigues, cofundador da startup, que tem parcerias com mais de 600 eventos. Até o fim do ano, a empresa espera hospedar 110 mil pessoas – ela fica com 10% do valor das reservas, repassado pelos hotéis. “Em 2018, queremos ir para a Europa.”

Zup. Dividir para conquistar. Esse foi o jeito que a Zup, maior startup de Uberlândia, encontrou para crescer sem sair da cidade. Com mais de 400 funcionários, a empresa manteve 60% do time na cidade – a equipe de desenvolvimento de tecnologia, com custo mais baixo, fica em Minas, enquanto a área de negócios se divide em escritórios nas Regiões Sul e Sudeste.

Dona de um sistema de análise de grandes conjuntos de dados (Big Data), a empresa já desenvolveu aplicativos para operadoras como Vivo e Nextel e bancos como Santander. “Ajudamos essas empresas a se digitalizarem de modo mais rápido”, diz Gustavo Debs, diretor de operações e cofundador.

Zup e Evnts foram citadas várias vezes na primeira edição do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Cities Brasil). O evento foi realizado em Uberlândia há duas semanas numa parceria entre os governos municipal e estadual, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Sebrae e Grupo Algar. Mais de 3 mil pessoas – a maioria universitários – estiveram presentes.

Para empreendedores, o apoio do governo para a criação de novas empresas é bom, mas há outras prioridades, como a redução de impostos – uma demanda reconhecida pelo poder público. “Mas aprovar uma renúncia fiscal desse tipo é muito difícil”, diz Maierá.

*o repórter viajou a convite da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).