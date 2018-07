REPRODUÇÃO

Uma nova tecnologia — chamada Wi-Fi Aware — está cada vez mais próxima de se tornar realidade. Além de Facebook e LinkedIn já estarem produzindo e investindo na novidade, a ONG Wi-Fi Alliance — que criou a ferramenta — já oficializou o lançamento.

Misturando funções do Wi-Fi e do Bluetooth, o Aware não precisa de conexão de dados para disponibilizar informações úteis aos usuários. Tudo funciona através de um aplicativo, que localiza outros dispositivos e os interliga virtualmente. Assim, pessoas numa mesma região podem se localizar e se conectar pelo Aware, usando isso para dar dicas, disputar partidas de jogos, compartilhar arquivos, dar informações.

O mais interessante, porém, é que o Aware consegue personalizar o perfil de cada usuário. Exemplo: a pessoa interage frequentemente com uma restaurante no Instagram. Segue o perfil do estabelecimento, curte fotos, comenta. O Aware, então, classifica o restaurante como de interesse para aquele perfil em questão. Se um dia, por acaso, a pessoa passar perto do lugar, o Aware irá emitir aviso — independente de ter internet disponível no dispositivo.

Ou seja, o Aware se conecta permanentemente aos dispositivos perto de você. Ele escolhe divulgar informações, porém, apenas relevantes ao perfil. Tudo isso sem a necessidade de internet, já que é criada uma conexão parecida com a feita pelo sistema Bluetooth.

Segundo Edgar Figueroa, presidente da Wi-Fi Alliance, em entrevista ao TechCrunch, a ferramenta funcionará bem mesmo quando vários dispositivos estiverem conectados, como em um show ou em um estádio lotado. “[A ferramenta] é incrivelmente eficiente no uso de energia, ainda mais que o Wi-Fi tradicional”, diz Figueroa.

O novo Wi-Fi, além de suportar vários dispositivos simultaneamente, deverá funcionar em smartphones e tablets. Ainda não há data definida de quando ele estará disponível no Brasil.