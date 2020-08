O Google anunciou que seus 200 mil funcionários continuarão exercendo suas tarefas de casa até o próximo verão no Hemisfério Norte. Ou seja, até julho de 2021. Facebook fez o mesmo. Inclusive, Zuckerberg afirmou que metade da sua força de trabalho pode ser remota em 10 anos. O Twitter disse que irá suportar colaboradores interessados em manter o home office para sempre. O ponto aqui é o seguinte: com organizações desse porte indicando que o trabalho remoto será incentivado, muita coisa é capaz de mudar.

Uma pesquisa da Harvard Business School projeta que, quando a pandemia passar nos EUA, 1 em cada 6 empregados continuará trabalhando em casa ou num coworking por pelo menos 2 dias da semana. Logo, o setor imobiliário em cidades que combinam cargos bem remunerados e moradias caras pode entrar em choque. No Vale do Silício, por exemplo, o preço dos aluguéis caiu. Em Nova York, vários escritórios ainda estão vazios. No estado de São Paulo, a vacância dos imóveis comerciais atingiu 30%.

Felipe Rau/Estadão Mais escritórios vazios exigem menos limpeza, segurança e manutenção

Mais profissionais remotos significa menos viagens de negócios, menos gastos com hotéis, menos movimento nos aeroportos. Mais gente em casa reduz deslocamentos urbanos, almoços em restaurantes, happy hours em bares. Mais escritórios vazios exigem menos limpeza, segurança e manutenção. Ainda é cedo para prever qualquer tendência, mas se mais funcionários forem informados de que ir à empresa é opcional, isso pode impactar toda a vida como conhecemos.

Períodos como esse são claros momentos de virada, capazes de alterar atitudes, desfazer verdades e transformar indústrias. Boa parte dos negócios que irão prosperar nos próximos anos estão sendo criados agora, por pessoas que enxergam o potencial gerado por essas situações.

Porém, as grandes oportunidades não nascem no senso comum de um mercado. Elas nascem nos limites desse senso comum. Nas bordas, nas fronteiras do comportamento padrão. E a única forma de alguém enxergar essas possibilidades é se permitindo perguntar mais, interrogar mais, “desobedecer” mais a normalidade das coisas. Profissionais de sucesso não são indivíduos certinhos que passam a vida inteira aceitando tudo que lhes é apresentado. Pelo contrário. Além de ver luz onde a maioria vê caos, essa turma desafia o habitual, fomenta as mudanças e responde às típicas incertezas das condições adversas.

Claro que há todo o esforço para superar a pandemia. Nada é mais prioritário do que isso. Mas a covid-19 também criou uma janela imensa de novas perspectivas e uma demanda imediata por novas ações. Rotinas clássicas do ser humano, como ir e voltar do trabalho, podem sofrer um recall sem precedentes.

*É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE