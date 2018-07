Sergio Castro/Estadão Sinal analógico será desligado na cidade de São Paulo e na região metropolitana

O sinal analógico de TV será desligado na Grande São Paulo nesta quarta-feira, 29, atingindo cerca de 22 milhões de pessoas – após reunião na tarde desta terça-feira, 28, em São Paulo, o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV (Gired) confirmou o desligamento, que ainda estava sob dúvidas.

Havia possibilidade de adiamento no desligamento porque é necessário que 93% dos moradores da região estejam aptos para receber o sinal digital de televisão, seja por uma televisão compatível com a nova tecnologia ou com auxílio de um conversor digital.

A Seja Digital, que coordena a preparação para o desligamento do sinal analógico, disse em janeiro deste ano que apenas 86% dos moradores estavam preparados para a transição.

A porcentagem exata de moradores preparados ainda será divulgada na tarde desta terça-feira pelo Gired.

Para auxiliar na transição, o governo vai distribuir 1,8 milhões de kits de conversores para beneficiários de programas sociais incluídos no Cadastro Único. Para quem não está incluído nessa lista, é necessário adquirir um conversor, vendido no varejo por preços entre R$ 80 e R$ 190.

Em visitas recentes a lojas na Grande São Paulo, a reportagem do Estado, porém, teve dificuldade de encontrar modelos. Segundo as lojas, a alta procura nas últimas semanas gerou baixa nos estoques; para analistas, o baixo valor agregado do produto não gerou interesse nas fabricantes, o que deixou poucos conversores disponíveis no mercado.

Para saber se a sua TV já tem o sinal digital ou não, o jeito mais simples é sintonizar a programação de canais como Globo, Record e SBT – nas últimas semanas, as emissoras têm emitido em seu sinal analógico imagens com uma letra A no canto inferior direito da tela. Se você estiver vendo este A na sua TV, é sinal de que você precisa comprar um conversor ou trocar de aparelho.