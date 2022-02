O Softbank abre nesta quinta-feira, 17, as inscrições para o curso de gestão de startups da América Latina, informa o fundo de investimento japonês ao Estadão. Chamado de Operator School, o programa começa em 24 de fevereiro e termina em 31 de março — todos os inscritos poderão participar das aulas até o fim do curso.

O objetivo do SoftBank é ensinar empreendedores a entender como funciona o ecossistema de startups, dos tipos de investimentos possíveis (semente à abertura de capital na Bolsa) a palestras sobre negociações de acordos, pitch e como funciona a operação de uma empresa de tecnologia.

O curso acontecerá em plataforma virtual, com diversos nomes do ecossistema de inovação e do SoftBank envolvidos nas aulas, intermediadas por Laura Gaviria Halaby, diretora de programas de educação do fundo japonês. A lista de convidados inclui Paulo Passoni, Francisco Sorrentino, Rodrigo Baer (os três do SoftBank), Tiago Davil (Olist), Geraldo Thomaz (VTEX) e Alessio Alionco (Pipefy).

Reuters SoftBank é o maior fundo de investimento do mundo e é responsável por apostar nas principais startups brasileiras

“Nossa visão é continuar entregando conteúdo que possa auxiliar a aceleração do crescimento de startups de tecnologia na América Latina, Sul da Flórida e ao redor do mundo”, diz Laura em nota. “Sabemos da importância de fundadores e operadores aprenderem uns com os outros, e a Operator School é a plataforma ideal para fazer isso.”

Essa é a segunda edição do Operator School, cuja estreia aconteceu em 2021 em parceria com universidades americanas e somou 50 mil participantes de 5 países.

Inscrições para o Operator School, do SoftBank, poderão ser feitas neste link.