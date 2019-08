O Banco Inter confirmou nesta terça-feira, 6, que o grupo japonês SoftBank comprou uma participação de 8,1% na instituição, desembolsando R$ 760 milhões por 19 milhões de units ofertadas no final de julho. A informação foi adiantada pelo Broadcast na semana passada.

Na ocasião da precificação da oferta, uma fonte com conhecimento do assunto havia dito que o grupo japonês havia comprado units na operação, mas sem detalhar.

Toshiyuki Aizawa/Reuters Em março, o SoftBank cria fundo de US$ 5 bi para tecnologia na América Latina

De acordo com o comunicado do Banco Inter, o Softbank adquiriu a participação por meio da LA BI Holdco LLC, entidade de investimentos sediada em Miami.

“A participação adquirida tem como objetivo o investimento de longo prazo e não visa alterar a composição de seu controle acionário ou estrutura administrativa”, disse LA BI Holdco em correspondência ao Banco Inter no comunicado sobre a operação.

A oferta do Banco Inter consistiu na distribuição primária de cerca de 31 milhões de units precificadas a R$ 39,99.

Às 10h48, as units do Banco Inter subiam 0,99%, a R$ 52,82. O índice de Small Caps, do qual o banco faz parte, avançava 0,96%.

Na semana passada, à época da primeira informação sobre o aporte do SoftBank no Banco Inter, Felipe Matos, autor do livro 10 Mil Startups, disse ao Estado que o Inter acabou sendo a “segunda melhor opção disponível no mercado”, apenas atrás do Nubank, por já ter um histórico de bons resultados e ser “nativo digital”. Segundo apurou o Estado, o grupo japonês chegou a negociar com o Nubank antes de fechar acordo com o Inter./ COM REUTERS