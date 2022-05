O SoftBank, maior investidor do setor de tecnologia no País, e a edtech Descomplica anunciam nesta quinta, 5, um novo curso voltado para a formação de empreendedores brasileiros.

Totalmente gratuito, o curso terá duas temporadas, com aulas de vídeo legendadas em português. Criadas pela Operator School do SoftBank, as aulas poderão ser usadas não só na formação de empreendedores, mas como parte do material da faculdade Descomplica, braço de ensino superior da startup.

“Com essa parceria e com os especialistas, nós queremos que as pessoas possam não só aprender sobre os meios do empreendedorismo e das startups, mas também adquirir essa experiência e mentalidade para levar adiante em outras empresas”, disse Bety Tichauer, diretora de expansão na Descomplica, em entrevista ao Estadão.

Nas aulas, os alunos poderão aprender com nomes importantes do ecossistema de inovação, como Tiago Dalvi, fundador da Olist, Alessio Alionco, fundador da Pipefy, Carlos Garcia, fundador da Kavak, Joana Smith, fundadora da Allhere e Marco Fisbhen, fundador da Descomplica.

SoftBank e Descomplica estão cientes de que a falta de mão de obra qualificada é um problema no setor de tecnologia no País, mas o foco dos cursos não é a capacitação em tecnologia - a ideia é atingir um mercado mais amplo dentro do ramo de startups.

Segundo a diretora de expansão, o objetivo é atingir não apenas um público que queira empreender ou que já está empreendendo em startups, mas também chegar a pessoas que trabalham em empresas ou querem trabalhar em empresas desse segmento.

A iniciativa de disponibilizar as aulas partiu do SoftBank, aproveitando o alcance da Descomplica na internet. O material ficará disponível no canal da Descomplica no YouTube, que conta com mais 3 milhões de inscritos em seu canal. “O SoftBank acredita que a melhor maneira desse conteúdo ter maior alcance pelo público é através da Descomplica”, disse Bety.

*é estagiário sob supervisão do editor Bruno Romani