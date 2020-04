O fundador e presidente executivo do SoftBank, Masayoshi Son, afirmou nesta segunda-feira, 6, que espera que pelo menos 15 empresas assistidas pelo Vision Fund declarem falência. O Vision Fund, fundo de US$ 100 bilhões, foi criado para investir em empresas de tecnologia em 2016 – além da japonesa, o fundo tem participantes como o fundo soberano da Arábia Saudita, a Qualcomm e a Apple.

Em entrevista à revista americana Forbes, Son declarou que o Vision Fund vai dar uma pausa nos investimentos para salvar empresas que possam quebrar durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. Com os esforços, Son acredita que pelo menos outras 15 empresas, entre as 88 participantes do fundo, sejam bem sucedidas.

O SoftBank injetou US$ 2,5 bilhões de seu próprio capital em novos investimentos desde outubro

Son também mantém os planos de pagar seus parceiros mesmo com a crise cerca de US$ 150 bilhões, e ainda manter seus lucros. Entretanto, durante a pandemia, os valores de mercado tem caído mês a mês, o que dificulta para muitas startups continuarem sendo um negócio lucrativo.

Na última semana, o Softbank decidiu não comprar US$ 3 bilhões em ações da WeWork, justamente pela situação de mercado e por alegar que ela não cumpriu suas condições ao enfrentar investigações civis e criminais na empresa. Ainda assim, Son afirma que o fundo criado é capaz de enfrentar uma possível recessão causada pela pandemia de coronavírus.