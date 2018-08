O SoftBank Vision Fund, um dos principais fundos de investimentos do mundo, fez seu segundo aporte em uma empresa de software corporativo. O fundo liderou uma rodada de investimento de US$ 250 milhões para a empresa californiana Cohesity, que fornece serviços para ajudar empresas a armazenar, gerenciar e proteger dados. A aplicação é uma demonstração da diversificação do portfólio do fundo que é formado principalmente por empresas de tecnologia e consumo como Uber e DoorDash.

Yuya Shino/Reuters SoftBank é um dos maiores fundos de investimento na área de tecnologia

A Cohesity faturou, no total, US$ 1 bilhão na rodada. Com isso, a arrecadação total da empresa passa a valer US$ 410 milhões, segundo estimativa da própria companhia. A Cisco Investments, a Hewlett Packard Enterprise, a Morgan Stanley Expansion Capital e a Sequoia Capital também se juntaram à rodada.

O SoftBank também irá ajudar a Cohesity a expandir suas operações na Ásia. A empresa está estudando formas de entrar no mercado do Japão, onde a SoftBank está sediada, assim como a Coréia do Sul e a Índia.

A Cohesity foi uma das beneficiadas com a nova lei de proteção de dados da União Europeia que impulsionou a demanda por serviços que ajudam as empresas a rastrear dados pessoais. Entre os clientes hoje da companhia estão o departamento de Energia dos EUA, Hyatt Hotels Corp e Piedmont Healthcare.

Estratégia. A participação do SoftBank marca o segundo investimento do fundo no setor de software corporativo, disse Deep Nishar, sócio-gerente sênior da SoftBank Investment Advisers. No ano passado, a empresa também investiu no Slack, um serviço de mensagens instantânea usado principalmente em ambientes de trabalho.

"Estamos analisamos várias empresas", disse Nishar, que se juntará ao conselho da Cohesity como o quinto diretor. "Em geral, somos bastante particulares".

O SoftBank, que tem poder de investimento de quase US $ 100 bilhões, fez aplicações consideráveis ​​no Uber, na empresa fornecedora de escritórios compartilhados, WeWork, no serviço de entrega de comidas DoorDash e no aplicativo de passeio para cachorros app Wag.