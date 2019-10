O grupo japonês SoftBank vai investir US$ 500 milhões em fundos de capital de risco na América Latina, dentro da estratégia do recém-lançado fundo de 5 bilhões de dólares na região, afirmou o sócio-diretor da companhia no Brasil, Andre Maciel, na última sexta-feira, 11.

A Reuters publicou anteriormente que o SoftBank estava negociando com fundos de capital de risco na América Latina para investir em seus ativos, uma estratégia para provavelmente acelerar o investimento do fundo latino-americano, lançado em março.

Reuters/Amanda Perobelli André Maciel, sócio-diretor do SoftBank no Brasil

Maciel, que participou de evento de investimentos em São Paulo, não informou os nomes dos fundos de capital de risco investidos pelo SoftBank.

O SoftBank investiu em 10 companhias da região, como o aplicativo colombiano de entregas Rappi e o banco brasileiro Inter, usando recursos do fundo latino-americano.

Além de adquirir diretamente participações em empresas, o mandato do fundo permite o investimento em fundos de capital de risco e para ajudar companhias controladas em outros países a se expandirem para o Brasil.