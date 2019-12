O SoftBank abriu novamente a torneira de investimentos na América Latina. Nesta terça, 3, o grupo japonês anunciou que liderou um aporte de US$ 100 milhões na Konfío, startup mexicana de serviços financeiros para pequenas e médias empresas. A empresa já levantou US$ 400 milhões em quatro rodadas diferentes.

Com o dinheiro, a Konfío espera ampliar sua participação no mercado mexicano de crédito para pequenas e médias empresas, que hoje tem potencial para atingir a marca de US$ 100 bilhões, segundo a consultoria McKinsey Global Institute. O investimento também reforça o interesse do Softbank em startups de crédito. Em julho, o grupo liderou um aporte de US$ 231 milhões na brasileira Creditas. Na mesma época, os japoneses colocaram R$ 760 no banco Inter depois de ver suas conversas com o Nubank não avançarem.

"A Konfío usa tecnologia de ponta para permitir que pequenos negócios atendam melhor seus clientes e atinjam seu potencial completo", disse em comunicado Shu Nyatta, um dos responsáveis pelo fundo para América Latina do SotfBank. Pariticparam também da rodada QED Investors, Kaszek Ventures e Vostok Emerging Finance.

Além de startups financeiras, o SoftBank se irradiou por portfólio complexo por todo o continente, o que tem levado à expansão internacional das startups locais. Só no Brasil, o grupo investiu neste ano em Olist, Buser, MadeiraMadeira, Volanty, Loggi, Gympass e QuintoAndar – as três últimas se tornaram unicórnios.