A startup curitibana Pipefy anuncia nesta terça-feira, 26, que recebeu um aporte de US$ 75 milhões – segundo a empresa, US$ 50 milhões do cheque foram investidos pelo SoftBank Latin America Fund, braço do grupo japonês na região. Dona de ferramenta para melhorar processos em empresas, a Pipefy usará os novos recursos para acelerar expansão global e fazer dos Estados Unidos seu principal mercado.

A rodada também contou com a participação de Steadfast Capital Management, Insight Partners e Redpoint eventures. Até então, desde sua fundação em 2015, a empresa recebeu um total de US$ 138,7 milhões em aportes.

Pipefy Alessio Alionço, fundador e presidente executivo da Pipefy

Voltada a clientes corporativos, a solução da Pipefy ajuda gestores de equipes a criar e melhorar processos internos como compras, contratações e manutenções. A empresa oferece seu serviço de fluxo de trabalho para cerca de 4 mil companhias, incluindo Lacoste, Magalu e Nubank – ao todo, a startup diz ter clientes em mais de 200 países. A sede da Pipefy fica atualmente em São Francisco, na Califórnia.

“A empresa está construindo suas raízes latino-americanas para trazer às equipes globais uma solução fundamental, capaz de ajudá-los a navegar no ambiente de software corporativo cada vez mais complexo e distribuído”, afirmou em comunicado Matthew Pieterse, líder de investimentos do SoftBank Latin America Fund.

Em setembro, o SoftBank anunciou um novo fundo com valor inicial de US$ 3 bilhões para investir na América Latina, dois anos e meio após criar um fundo de US$ 5 bilhões focado na região.