O bilionário do Vale do Silício Elon Musk é conhecido pelas ideias excêntricas sobre o futuro da tecnologia. Além de ter sido um dos fundadores da plataforma de meios de pagamento PayPal, Musk fundou a Tesla, montadora de carros elétricos, e lidera a SpaceX, empresa de transporte espacial. Ontem, durante a conferência Code – promovida pela Vox Media nos EUA –, ele mais uma vez mostrou sua visão ambiciosa sobre o poder das novas tecnologias para a humanidade.

“Somos todos ciborgues”, disse o executivo. “Você já possui uma versão digital de si mesmo, uma versão parcial de você que está online na forma de e-mails, perfis em redes sociais e de todas as coisas que você faz na web. Nós já temos superpoderes.”

De acordo com Musk, a próxima barreira que deve ser superada será o envio e recebimento de dados a partir da internet. Para ele, em vez de usar teclados ou microfones para digitar ou mesmo dizer comandos, será preciso uma ligação “simbiótica” entre humanos e máquinas. Os avanços no campo de inteligência artificial, segundo Musk, também devem mudar a forma como os humanos se relacionam com a tecnologia. “Ficaremos muito para trás”, afirmou Musk durante a conferência. “Seremos como animais de estimação.”

Videogames. Outra declaração do executivo durante a Code Conference também gerou polêmica. Para o executivo, é possível que a existência humana seja fruto de uma simulação, controlada por uma civilização mais avançada. Ele usou a evolução dos jogos de videogame para explicar as razões por trás de sua hipótese. “Nós estamos claramente em uma trajetória em que os games vão se tornar impossíveis de distinguir da realidade”, disse o executivo.

Espaço. Durante o evento, o executivo disse que acredita que os humanos vão viver em vários planetas no futuro. Ele afirma que será possível lançar um foguete para Marte em 2018 e que o transporte de passageiros para o planeta se tornará viável na próxima década.

Entre os empecilhos para a viagem interplanetária, Musk citou o espaço interno da cabine da Dragon II, nave espacial criada pela SpaceX. Outro fator é a incapacidade da nave de retornar à Terra após uma viagem ao espaço.