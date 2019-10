Leia mais Leia as últimas colunas de Manoel Lemos

Sempre falamos aqui das mil e uma maravilhas digitais que a tecnologia tem nos trazido – ou das que esperamos encontrar num futuro bem próximo. Instituições mais eficientes, democratização de produtos e serviços, informações na ponta dos dedos, robôs entregando pacotes e assistentes virtuais cuidando de nossas agendas e agilizando nossas vidas.

O sonho do mundo digitalmente eficiente é cada vez mais real e podemos ver seus efeitos em nosso dia a dia. Porém, muitas vezes as coisas não ocorrem como devem e o que era pra ser a melhor junção do útil ao agradável se transforma num grande pesadelo. Falhas na infraestrutura, interfaces mal desenhadas, acessibilidade imperfeita, questões de segurança e privacidade e muitas outras.

Pixabay Se não nos atentarmos para as implicações do que estamos criando, veremos nossos sonhos digitais se transformarem em pesadelos

A questão é que temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo durante a jornada da transformação digital. Produtos nascem, evoluem, mudam e morrem o tempo todo, em velocidade cada vez mais alta. Junto disso, a complexidade do que acontece por debaixo do capô e das interconexões entre diferentes serviços fica cada vez maior.

Com isso, temos todos os ingredientes da receita de problemas. Produtos são descontinuados, pedaços da infraestrutura deixam de existir, usuários nunca estão totalmente capacitados para usar os novos serviços, falhas de segurança deixam de ser corrigidas e o caos se estabelece, gerando problemas de todos os tipos. De pequenos incômodos no dia a dia, como a dificuldade para usarmos adequadamente um site que não suporta certo navegador; até grandes dores de cabeça que atingem milhões de usuários simultaneamente como um app de mensagens que deixa de funcionar porque um “pedaço da nuvem” sofre uma pane.

A realidade é que estamos criando, de um lado, uma grande dependência da grande malha digital e, do outro, a mesma malha não está tão robusta como deveria estar. Junte a isso toda a complexidade em fazer com que bilhões de usuários no mundo inteiro aprendam a lidar com toda esta complexidade e suas constantes mudanças.

Para completar o cenário de pesadelo, outros temas me tiram o sono. Um deles é o fato de que, apesar do alcance da internet, nem todos estão usufruindo dessas facilidades – quando elas funcionam. Muitos ainda estão offline ou não conseguem acessar serviços fundamentais porque a infraestrutura não chegou até eles ou os produtos foram desenhados sem levá-los em consideração. O que era pra diminuir a desigualdade pode, em alguns caso, deixá-la ainda maior.

Temos muito o que fazer. Tecnologia é fundamental para que possamos atacar grandes desafios que temos pela frente. Porém, se não nos atentarmos para as implicações do que estamos criando, veremos nossos sonhos digitais se transformarem em pesadelos de tirar o sono de qualquer um.

É SÓCIO DO FUNDO REDPOINT EVENTURES