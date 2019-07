A Sony anunciou esta semana a criação de um fundo de US$ 185 milhões para investimento em startups. Segundo o site TechCrunch, o projeto da empresa terá participação de instituições financeiras como o banco de investimento japonês Daiwa Securities.

O nome da iniciativa é Innovation Growth Fund (fundo de crescimento da inovação, em tradução livre do inglês). Ainda não foi divulgado qual o valor que a empresa levantou para o fundo até o momento – entretanto, sabe-se que o número total ainda não foi atingido.

Kim Kyung-Hoon/Reuters A Sony já criou um fundo em 2016, que foi responsável por mais de 40 investimentos

Com o fundo, a Sony pretende ajudar no crescimento das startups do seu portfólio, inclusive dando assistência para elas se tornarem empresas públicas. Outro objetivo é fazer parcerias com instituições de pesquisa e grandes empresas de tecnologia, para oferecer suporte às startups.

A empresa afirmou ao Estado que ainda não há planos de investimento em startups brasileiras ou latinas.

