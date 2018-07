REUTERS/Kim Kyung-Hoon Nova versão do cachorro robô Aibo, lançada pela Sony

A fabricante japonesa Sony anunciou nesta quarta-feira, 1º, que vai relançar o cachorro robô Aibo em janeiro, depois de mais de uma década desde a última versão. A nova versão do pet se comporta como se fosse um cachorro real, graças a um avançado sistema de inteligência artificial que aprende e interage com seu dono. O produto chegará às lojas do Japão no início de 2018 com preço de US$ 1,7 mil.

A Sony foi uma das pioneiras em desenvolver robôs de companhia com o lançamento do Aibo, em 1999. Ela vendeu cerca de 150 mil unidades do robô no Japão, antes de descontinuar o produto sete anos depois.

"Foi uma decisão difícil parar de fabricar o robô em 2006, mas nós continuamos o desenvolvimento de tecnologias na área de robótica e inteligência artificial", disse o presidente executivo da Sony, Kazuo Hirai, em uma coletiva de imprensa. "Eu pedi para nossos engenheiros desenvolverem outro Aibo há um ano e meio, porque eu realmente acredito que esses robôs são capazes de construir relacionamentos de carinho com as pessoas."

REUTERS/Kim Kyung-Hoon Nova tecnologia de atuador permite ao cãozinho até correr em volta do dono e tirar fotos

O novo cãozinho robótico tem uma nova tecnologia de atuador, que permite que ele se mova de forma suave, como um animal de estimação real. Além disso, as tecnologias de sensores e inteligência artificial, permitem que o Aibo possa correr em volta de seu dono e detectar sorrisos e elogios. Além disso, ele consegue se lembrar de ações que deixam seu dono contente. Os olhos do "bichinho" são feitos com pequenas telas de diodo emissor de luz orgânico (OLED), o que permite que eles mostrem diferentes expressões.

A Sony planeja vender o novo Aibo fora do Japão, mas não divulgou datas de lançamento e preços. A empresa afirma que a inteligência artificial é um dos pilares de seu crescimento no futuro, o que pode permitir que ela seja competitiva em relação a outras gigantes que atuam nesse setor, como Facebook, Apple e Google.

Confira, no vídeo abaixo, como o Aibo funciona: