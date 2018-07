Reuters/Joe Skipper Falcon 9 será o foguete usado no lançamento do próximo domingo, 18

Depois de conseguir lançar com sucesso o maior foguete já feito por uma empresa privada, a Space X, empresa de exploração espacial de Elon Musk, se prepara para um novo passo neste final de semana. No domingo, 18, a empresa vai mandar ao espaço os dois primeiros satélites dos 12 mil planejados para entrar em órbita terrestre nos próximos anos. Juntos, eles serão utilizados para criar uma rede de banda larga via satélite que poderá conectar todo o planeta.

Os dois satélites – chamados de Microsat-2a e Microsat-2b – são o começo de um plano arrojado, chamado de Starlink, com o qual a Space X espera faturar muito nos próximos anos. Segundo dados do jornal americano The Wall Street Journal, a empresa espera conseguir 40 milhões de assinantes de banda larga com o serviço em 2025, o que pode significar uma receita de até US$ 30 bilhões.

Dos 12 mil satélites, 4,4 mil ficarão a 700 milhas da Terra, enquanto 7,5 mil estarão a 200 mihas – os dois grupos vão operar em frequências de rádio diferentes, para conseguir atender a demandas diversas de cobertura de internet.

A Space X tem ainda de desenvolver como o sistema vai funcionar – afinal de contas, coordenar 12 mil satélites não é exatamente uma tarefa fácil. A empresa, porém, já recebeu apoio do governo americano para fazer seus primeiros testes com frequências de rádio, mas ainda necessita de aprovação da FCC, a agência regulatória de telecomunicações dos EUA, para ter direito a um espectro de frequência específico.

Além dos dois satélites Microsat 2, a empresa também fará o lançamento de um satélite espanhol, o Paz, que será usado pelo governo local e por empresas do país. O veículo usado para o lançamento será o Falcon 9, modelo anterior da empresa. Apesar de ser reutilizável, o Falcon 9 não tentará pousar (ou seja, será descartado) após o lançamento, marcado para a manhã de domingo na Califórnia. A empresa não divulgou o motivo.