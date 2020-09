Com o objetivo de trazer ao Brasil visões e experiências do Vale do Silício, a escola de negócios StartSe vai realizar durante o mês de outubro o evento Silicon Valley Web Conference. Em um formato online e gratuito, a ocasião contará com palestras de nomes como o cofundador da Tesla Marc Tarpenning, o investidor americano Tim Draper e o presidente executivo da aceleradora Y Combinator, Michael Seibel.

A iniciativa, que pretende atrair 500 mil participantes, busca trazer perspectivas atuais sobre o mercado de tecnologia. “Precisamos sempre trazer novos conhecimentos, o aprendizado na área de tecnologia tem de ser contínuo. Nos últimos meses muitas coisas pararam de fazer sentido, a forma de vender e de trabalhar mudou e precisamos aprender coisas novas”, diz Junior Borneli, presidente executivo da StartSe.

Jim Wilson/The New York Times A aposta do evento em grandes nomes do Vale do Silício se baseia principalmente no potencial de inspiração para empreendedores

O evento é voltado principalmente para empreendedores e gestores de negócios. A aposta em grandes nomes do Vale do Silício se baseia principalmente no potencial de inspiração para esse público. “O Vale tem essa característica de estar um passo à frente. Ele ditou as regras da inovação global nas últimas décadas e tradicionalmente tem a característica de olhar a crise com a oportunidade. Acreditamos que a educação hoje é movida pela inspiração”, afirma Borneli.

O Silicon Valley Web Conference acontecerá entre os dias 1 e 30 de outubro. Ao todo, o evento terá 100 palestrantes internacionais e também nacionais, como David Vélez, fundador do Nubank.

Além das palestras online, o evento oferecerá uma plataforma com exposições de serviços de startups. “Foi um desafio grande criar a plataforma para o evento, mas o modelo online acabou trazendo algumas vantagens, como viabilizar a presença de tantos palestrantes relevantes. Se fosse presencialmente, possivelmente não teríamos conseguido”, diz o presidente da StartSe.