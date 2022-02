Após passar pelo que chama de “um ano para tirar o Power Point da mesa”, a startup 180º Seguros, fundada em outubro de 2020, detalha como deve ser a expansão da empresa em 2022, quando espera somar até 1 milhão de clientes. O primeiro passo consiste em levantar uma rodada de investimento de US$ 31,4 milhões, anunciada nesta quarta-feira, 2.

O cheque foi liderado pelo fundo americano 8VC e contou com a participação das firmas Dragoneer, Monashees, Atlantico, Quartz e Norte. O aporte é do tipo série A, primeira etapa formal de investimento na vida de uma startup — nesse momento, o modelo de negócio já foi testado nas ruas e o desafio é escalar o produto.

É nisso em que está de olho a 180º Seguros, dedicada a desenhar diferentes tipos de apólices para empresas oferecerem aos seus clientes (modelo B2B2C, no jargão do setor). Ao longo de 2021, a companhia fez parcerias com nomes estratégicos do setor de inovação brasileiro, como a imobiliária Loft (com um seguro residencial para os apartamentos vendidos na plataforma) e a startup de benefícios corporativos Caju (com garantia contra roubo de cartão). Outras colaborações foram feitas com Buser, Mottu, Pipo e iClinic.

“À medida que essas empresas crescem, nós também crescemos de carona. É o nosso modelo de negócio encontrar esses clientes em que acreditamos e que vão ter sucesso”, conta ao Estadão Mauro Levi D´Ancona, presidente executivo e um dos fundador da 180º Seguros junto com Alex Körner e Franco Lamping. O cheque de US$ 31,4 milhões também deve ser utilizado para ampliar a equipe, saindo dos atuais 50 funcionários e somando 150 ao fim do ano.

Tiago Queiroz/180º Seguros Fundada por Franco Lamping, Mauro D'Ancona e Alex Körner (esq. para direita), a startup 180º Seguros quer ampliar parcerias com empresas para somar 1 milhão de clientes

Agora, o objetivo é ampliar essas parcerias e até realizar joint-ventures: sem revelar nomes, a startup antecipa que está em negociação com varejistas do mercado para montar seguros para produtos como eletrodomésticos. Como ocorre com as seguradoras digitais (as “insurtechs”), a 180º Seguros usa tecnologia para acelerar a contratação de apólices e reduzir custos, eliminando gorduras do processo. A expectativa do CEO é que a nova categoria seja a terceira principal para a companhia, atrás de seguros residenciais e de vida.

Aposta comum a outras insurtechs, D´Ancona descarta a entrada no segmento de seguros para automóveis, modelo mais comum no Brasil e onde as seguradoras tradicionais são líderes. Ele, no entanto, sinaliza uma possível entrada no mercado de celulares, nicho a que já se dedicam startups como a Pitzi, Pier e, nesta semana, o Nubank. “Se os varejistas oferecem smartphones, podemos incluir um produto de seguros em nosso portfólio”, diz o executivo, que já trabalhou no “roxinho”.