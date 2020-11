Focada em alimentos à base de plantas, a startup chilena NotCo anunciou sua expansão para os Estados Unidos nesta quinta-feira, 5. A foodtech, que por aqui opera com produtos e com uma cloud kitchen, fechou uma parceria com a rede de supermercados Whole Foods para comercializar o NotMilk, leite vegetal da empresa.

Segundo a NotCo, as duas versões do NotMilk — Whole (integral) e 2% (semi) — já estarão disponíveis nas 468 lojas da rede americana, que pertence à Amazon, a partir desta semana. A chegada do produto nos EUA já era esperada e planejada pela empresa.

NotCo O NotMilk é o primeiro produto da chilena NotCo a chegar nos EUA

A parceria com o Whole Foods também tem sua explicação: em 2019, o presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, por meio de seu fundo de investimentos pessoal, o Bezos Expeditions, participou de uma rodada de investimentos da startup, no valor de US$ 30 milhões.

“A prioridade da NotCo para esse ano de 2020 era evoluir e melhorar nossos produtos atuais e chegar aos Estados Unidos. Estamos tremendamente felizes em saber que elas estão se concretizando juntas e nos trarão novas oportunidades. O mercado norte-americano é um grande desafio, mas sabemos que a nossa tecnologia e os nossos produtos são únicos”, diz Matias Muchnick, presidente e fundador da NotCo.

Todos os produtos da NotCo — Not Milk, NotMayo, Not IceCream e NotBurger — são desenvolvidos por meio de um algoritmo, o Giuseppe, que usa inteligência artificial para analisar ingredientes e sugerir receitas compatíveis usando base vegetal. Por enquanto, apenas o leite vegetal vai estar nas prateleiras americanas, mas a intenção é expandir também por lá o portfólio de produtos.

“Sabemos que 33% dos consumidores de leites vegetais nos Estados Unidos estão voltando a consumir laticínios de origem animal por não estarem satisfeitos com o sabor. Estamos aqui para mudar isso. Há muitas opções no mercado, mas elas deixam a desejar em algo — seja aparência, gosto, textura —, e o NotMilk tem isso tudo”, diz Lucho Lopez-May, presidente da NotCo nos Estados Unidos, em nota.