A startup Clicampo anuncia nesta quarta-feira, 15, um aporte de US$ 7,5 milhões para impulsionar o negócio da companhia, que conecta produtores rurais a restaurantes e varejistas. O cheque será utilizado para aumentar equipe de tecnologia e expandir o número de usuários na plataforma.

A rodada foi liderada pelos fundos de investimentos Valor e Maya Capital e contou com a participação dos investidores-anjos Marcelo Abritta (da Buser), Rafael Costa (Across Capital), Luis Cascão (Truepay). Também participaram os fundadores da Agrolend e Pier.

Nascida em Belo Horizonte em 2021, a Clicampo é similar a startups que entregam alimentos frescos diretamente na mesa do consumidor (Diferente, Raízs, LivUp) — à diferença de que a mineira negocia com comerciantes em modelo conhecido como B2B (business to business), e não pessoas físicas. Nesse formato de negócio, intermediários são eliminados da cadeia, como transportadores, baixando custos para o cliente final. Segundo a Clicampo, a startup pode oferecer até 40% de desconto para restaurantes, enquanto os agricultores podem ter aumento de 40% na receita.

Divulgação/Clicampo Victor Bernadino, José Noblecilla, Luiza Batista, Bruno Mengatti e Yuri Janotti são os fundadores da Clicampo, nascida em 2021

“Utilizamos tecnologia desde a otimização de rotas até de compras para saber, por exemplo, quando determinado produtor irá recolher a couve-flor”, conta ao Estadão o presidente executivo da Clicampo, Victor Bernadino, que fundou a empresa junto com José Noblecilla (ex-Wildlife), Luiza Batista (ex-Rappi), Bruno Mengatti (ex-Wildlife Studios e Uber) e Yuri Janotti (ex-Rappi). Os pedidos são feitos pela plataforma da startup, que usa o mensageiro WhatsApp para se comunicar com os usuários.

A meta é que, com os US$ 7,5 milhões recebidos, a Clicampo supere, até o fim deste ano, a marca de 3 toneladas de comidas frescas entregues mensalmente e também, de ter mais de mil restaurantes como clientes — o número atual não foi revelado pela companhia. Além disso, a Clicampo, com 70 funcionários contratados, quer expandir a atuação de Belo Horizonte e Campinas para uma terceira cidade, ainda não revelada.